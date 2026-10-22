Politika

"POBEDA, POBEDA!" Veličanstveni skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Smederevu

V.N.

22. 10. 2026. u 18:40

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NA skupu liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Smederevu oseća se miris ruzmarina i zvuk pobede.

ПОБЕДА, ПОБЕДА! Величанствени скуп листе ”Александар Вучић - Уједињена Србија” у Смедереву

Foto: Printskrin

Pogledajte sjajan prizor sa skupa liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Smederevu.

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RAČA ZA JE ZA VUČIĆA: Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”

CELA Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije organizuju se skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Skupovi se ogranizuju po celoj Srbiji, svakom mestu - ovo je ugao iz kojeg idemo u vestima o tim skupovima, samo nemojte kopirati svugde jedan isti lid, nego je to osnovna ideja.

22. 10. 2026. u 18:43

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