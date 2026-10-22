ŽIVEO I ŽIVEĆU ZA SRBIJU: Vučić poslao moćnu poruku naciji pred izbore

ALEKSANDAR Vučić sumirao je svoju političku biografiju u znaku borbe za Srbiju.

RTS printskrin

- U tih 14 godina sam radio pošteno, nisu mogli da mi pronađu ništa, ni da sam uzeo novac, ni da sam bogat, da imam ijedan račun, skupoceni automobil, bilo šta. Živeo sam i radio za Srbiju i živeću i radiću za građane. Samo su se bavili da li mi je otac otac, i šta su kriminalci opisali u skaj perpiskama, ali se nisu dopisivali sa mnom, već sa onima koji me kritikuju. Ja sam ih hapsio i strpao sve iza rešetaka i nastaviću to da radim. Pobediću sve njihove kriminalne crnogorske klanove koji su ubijali po zemlji. Ništa mi nisu našli, a mi njima ni da čeprkamo, da nađemo od imovine svetska čuda - rekao je Aleksandar Vučić.