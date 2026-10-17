"NEMA PRIČE O FANTOMSKIM GLASAČIMA" Brnabić: Šider se politički uključio u utakmicu protiv Vučića i za Studentsku listu

ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o fantomskim glasačima.

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- Usvojili smo da ne psotoje fantomske liste, nema priče o fantomskim glasačima, nemate više priče da jedinstveni birački spisak nije uređen. Teško da ti ljudi više ne pričaju o biračkom spisku. Ne postoje te priče koje su one nekada pričali, malo bi bilo glulo da nakon izbora pričaku o onome što nisu u kampanji. Kažu mi ćemo da se bunimo u 15 lokalnih samouprava - na primer bilo je tesno u Kuli, Sevojnu... Svi su prihvatili izborne rezultate. Ja ću upititi zvanični prigovo EP na njihovu posmatračku misiju. Ona je sve samo ne nepristrasna. Šef je Andreas Šider, čovek koji priča da će Vučić svakog dana da padne. Ne može neko da bude posmatrač ako se ranije deklarisao da je bio za ili protiv nekoga. On se deklarisao samo protiv. On se politički uključio u utakmicu protiv Vučića i za Studentsku listu. Mi se borimo diplomatski, ukazujemo na neprimerenosto dređenih posmatračkih misija. Po međunardonom kodeksu posmatračkih misija, više od pola posmatračkih misija ne ispunjavaju uslove da budu posmatrači na ovim izborima. Ja na ovo ukazujem kao predsednik Narodne skupštine. Miloš Vučević je ukazao na pristrasnost CRTE, koja podržava "Studentsku" listu. Za ljude to nije tako važno, ali da znaju, postoji pokušaj od strane stranih i domaćih posmatrača, podlo kroz taj kanal utuče na rezultate izbora. Mi se pritiv toga borimo diplomatski - kaže Brnabić.