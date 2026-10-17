"ANA GOVORI O TERORU I TOTALITARIZMU" Mali: Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija

SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o blokaderskim televizijama.

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- Bilo mi je važno da odem na blokadersku televiziji protiv Đilasa i penzionera "studenta" sa Studentske liste. Ana govori o teroru i totalitarizmu. Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija. Krezubi, ćaci... Oni su bogom dani... - kaže Mali.