Politika

"ANA GOVORI O TERORU I TOTALITARIZMU" Mali: Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija

В.Н.

17. 10. 2026. u 20:27

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SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o blokaderskim televizijama.

АНА ГОВОРИ О ТЕРОРУ И ТОТАЛИТАРИЗМУ Мали: Ми не можемо да се чујемо са њихових телевизија

Foto: Printscreen

- Bilo mi je važno da odem na blokadersku televiziji protiv Đilasa i penzionera "studenta" sa Studentske liste. Ana govori o teroru i totalitarizmu. Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija. Krezubi, ćaci... Oni su bogom dani... - kaže Mali.

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