"DRŽAVA NEĆE DOZVOLITI HAOS" Mali: Razumem, velike pare su uložoili u njih, demokratski pricnip mora da se poštuje

SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o blokaderima i predstojećim izborima.

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- Moramo zato da ih pobedimo ubedljivo, 200, 300 hiljada glasova. Da niko ne očekuje neke pobune, revolucije, toga neće biti. Država neće dozvoliti. Mi smo ubice, lopovi, završićemo u zatvoru... itd. Nema toga. Što se demokratskog procesa tiče - kraj priče. Imali ste šansu, tvrdite da pobeđujete. Sačekajte da se prebroje glasovi, ali neko njih treba da prebroji. Kad neko vidi ko je dobio više. Razumem, velike pare su uložoili u njih, demokratski pricnip mora da se poštuje - ističe Mali.