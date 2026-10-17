"ZAŠTO NE BI NEKO VOLEO DA ŽIVI U SRBIJI?" Brnabić: Stranci ne žele da idu odavde

ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o predstojećim izborima.

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- Ljudi ti ne veruju u Srbiju. Želim da živim u Srbiji, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Zašto ne bi neko voleo da živi u Srbiji? Stranci ne žele da idu odavde. Imate ljude koji se predstavljaju kao patriote, a ne žele da žive u Srbiji - rekla je Brnabić.