Politika

"ZAŠTO NE BI NEKO VOLEO DA ŽIVI U SRBIJI?" Brnabić: Stranci ne žele da idu odavde

В.Н.

17. 10. 2026. u 20:30

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ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o predstojećim izborima.

ЗАШТО НЕ БИ НЕКО ВОЛЕО ДА ЖИВИ У СРБИЈИ? Брнабић: Странци не желе да иду одавде

Foto: Printscreen/K1

- Ljudi ti ne veruju u Srbiju. Želim da živim u Srbiji, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Zašto ne bi neko voleo da živi u Srbiji? Stranci ne žele da idu odavde. Imate ljude koji se predstavljaju kao patriote, a ne žele da žive u Srbiji - rekla je Brnabić.

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