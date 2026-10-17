Politika

VUČIĆ: Dok dišem boriću se protiv onih koji napadaju Srbiju

24седам

17. 10. 2026. u 15:15

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija danas napadnuta sa različitih strana i spolja i iznutra i dodao da oni koji su nekada cepali srpski narod sada žele da cepaju Srbiju.

ВУЧИЋ: Док дишем борићу се против оних који нападају Србију

24sedam

Vučić je, obraćajući se građanima na manifestaciji "Zbor Krajišnika" u Kovilovu, rekao da je onima koji bi da cepaju Srbiju malo što bi hteli da priznaju nezavisnost tzv. Kosova i uvedu sankcije Rusiji, već hoće da pokreću i separatistički pokret u Vojvodini.

- Moj odgovor je svima njima: možete da dobijate novca koliko hoćete, da vam se dodvoravam, neću, ali dok dišem, suprotstavljaću vam se i boriću se protiv vas i pobeđivaću vas. I čuvaćemo Srbiju, jer ništa važnije i preče i lepše od Srbije nemamo. Idemo da ih pobedimo ubedljivo, 25. oktobra - rekao je Vučić.

On je zahvalio hrabrom krajiškom narodu na dočeku i istakao da je Srbija uvek bila uz Krajišnike.

- Ja ću da vam otkrijem jednu tajnu - kada očekujem izborne rezultate, ja uvek prvo pitam "je l' mogu da dobijem rezultat sa nekog od biračkih mesta gde žive Krajišnici? Dajte mi malo više Busije, malo više Palanke"... Hoću uvek sebe da ohrabrim: znam da smo tamo dobili veći procenat glasova nego uobičajeno - rekao je Vučić.

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