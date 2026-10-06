Politika

SRBIJA BEZ KOSOVA I METOHIJE: Ovo je stav Studentske liste i njenih lidera (VIDEO)

Novosti online

06. 10. 2026. u 19:11

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JEDAN od lidera "Studentske liste" Jovo Bakić, otvoreno je priznao da se zalaže za Srbiju bez Kosova i Metohija i konačno ogolio stav blokaderske liste o južnoj srpskoj pokrajini.

СРБИЈА БЕЗ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ: Ово је став Студентске листе и њених лидера (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Tačno je da sam ja nekada smatrao da Srbija može bez Kosova i Metohije. To je sasvim tačno - rekao je Jovo Bakić na RTS-u.

Sada je sasvim jasno koji je stav "Studentske liste" i njenih lidera po pitanju južne srpske pokrajine - Srbija bez Kosova i Metohije.

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