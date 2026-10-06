Politika

BIĆE OPET KEC KAO KUĆA, SLAVIĆEMO! Vučić: Oni da dobiju pošteno i po volji naroda ne mogu

В. Н.

06. 10. 2026. u 19:09

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PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.

БИЋЕ ОПЕТ КЕЦ КАО КУЋА, СЛАВИЋЕМО! Вучић: Они да добију поштено и по вољи народа не могу

Foto: printskrin TV Informer

Posebno sam srećan što ne nasedamo na provokacije. Što se čuvamo toga. Jedino u tome vide spas. Oni da dobiju pošteno i po volji naroda ne mogu. Jedino pokušavaju incidentima nešto da naprave. Drugog načina tu nema. Tretirajte ih ko ljude, razumite da imaju drugačije mišljenje. To si dobro rekao. Biće opet kec kao kuća. Slavićemo!

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