JEL TOME TREBA DECU DA UČIMO? Vučić: Veliki vladika Nikolaj je za blokadere isti kao Alozije Stepinac
PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.
Ovde njih 90 koji su došli da zvižde, ovde vam je dolazio i više puta govorio lider liste Jovo Bakić. Bakić je došao u Valjevo, srce Srbije, umesto ovde. Znate šta kaže? Pa da pitam nastavnike gimnazije jel ih sramota one koje ih podržavaju i pozivaju vas da glasate za čoveka koji je rekao da je veliki vladika Nikolaj Velimirović isto što i Stepinac? Dakle veliki vladika Nikolaj je isti kao Alozije Stepinac. Jel tome decu da učimo? Jel to ono obrazovanje za koje treba da se borimo? Jel su to promene koje ćete da uvedete?
Da linčujete naše svece? A da nam za svece proglašavate Aloziju Stepinca? Da li vas je sramota? Neće to Srbin.
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