Politika

BLOKADERSKI PRLJAVI TRIKOVI Vučić: Nama ni kriminal ni trikove Đukanovića ne možete da nam prodate

В. Н.

06. 10. 2026. u 19:01

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PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.

БЛОКАДЕРСКИ ПРЉАВИ ТРИКОВИ Вучић: Нама ни криминал ни трикове Ђукановића не можете да нам продате

Foto: printskrin TV Informer

Čuli ste šta misli Fico i naši prijatelji u Evropi.  Njih podražava Kurti, Plenković i Đukanović. Ne zaboravite. Šta god mislili o Miloševića, svog predsednika nikada ne izručuješ nikada nikome, a pogotovo ne na Vidovdan. Na Vidovdan, najveću srpsku svetinju više puta biranog predsednika isporučili strancima. I danas se igraju simbolima. Vidite im bilborde. Kažu "Mi znamo kako". A to je slogan Mila Đukanovića. Namerno su im stranci dali, da bi smo videli koliko nas ponižavaju, koliko loše o nama, koliko misle da smo glupi i primitivni. Mi nismo budale. Nama ni kriminal ni trikove Đukanovića ne možete da nam prodate.

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