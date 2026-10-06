VUČIĆ O BLOKADERSKOJ LISTI: NJih podražavaju Kurti, Plenković i Đukanović
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objasnio je šta je program blokadera i istakao ko ih podržava.
- Čuli ste šta misli Fico i naši prijatelji u Evropi. Njih podražavaju Kurti, Plenković i Đukanović. Ne zaboravite. Šta god mislili o Miloševića, svog predsednika nikada ne izručuješ nikada nikome, a pogotovo ne na Vidovdan. Na Vidovdan, najveću srpsku svetinju više puta biranog predsednika isporučili strancima. I danas se igraju simbolima. Vidite im bilborde. Kažu "Mi znamo kako". A to je slogan Mila Đukanovića. Namerno su im stranci dali, da bi smo videli koliko nas ponižavaju, koliko loše o nama, koliko misle da smo glupi i primitivni. Mi nismo budale. Nama ni kriminal ni trikove Đukanovića ne možete da nam prodate.
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