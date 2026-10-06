NEMAMO PRAVO NA GREŠKU Vučić: Neko je spolja ubacio ogroman novac kroz medije i NVO da podriže atmosferu do usijanja
PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.
Ja danas nisam predsednik, predsednik Vlade, Skupštine. Ja sam običan građanin kao i vi. Rekao sam nikada me neće skloniti, već ću to ja da uradim. Sve sam uradio, meni je jedina ambicija da gradim sa vama Srbiju. ali nemam ambiciju da imam tašnu, mašnu, sekretara, sekretaricu. Bio sam najduže u opoziciji, najduže na vlasti. Zbog toga odlično razumem sa kakvom prevarom se suočavamo. Nemamo pravo na grešku. Neko je spolja ubacio ogroman novac kroz medije i NVO da podriže atmosferu do usijanja. Ne mislim za nikoga odnjih toliko loši da bi se iživljavali na ljudima koji drugačije misle, neko im je ušao u glavu, promenio kod, mišljenje, sve da ne mogu racionalno da razmišljaju. Kad uporedim njihove i naše rezultate od 2012,. bez obzira na naše greške. To nije za uporediti. To je nebo i zemlja, a ljuti su kao da im je neko živote ugrozio kao da je neko nešto toliko loše uradio. Ogroman novac je ušao spolja, samo za NVO dali su 1,3 milijardu evra. Jel ste čuli za organizaciju Forca Požega? Mogao sam da čujem Forca Split, ali ne Požega.
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