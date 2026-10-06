VUČIĆ NAJAVIO NOVE PROJEKTE U VALJEVU: Bolnica, pruga, sportska hala
PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.
- Prvo što ćemo da uradimo, želim da do marta završimo projekat Valjevska bolnica,. Samo za rekonstrukciju 35 miliona evra, onda ide oprema. Sledi sportska hala 20-23 miliona, i ostaje nam pruga Valjevo-Vrbnica jer ćete moći da idete do Crne Gore i Zapadne i Jugozapadne Srbije i dogovaramo sa ruskim i kineskim partnerima- Prvo što ćemo da uradimo, želim da do marta završimo projekat Valjevska bolnica,. Samo za rekonstrukciju 35 miliona evra, onda ide oprema. Sledi sportska hala 20-23 miliona, i ostaje nam pruga Valjevo-Vrbnica jer ćete moći da idete do Crne Gore i Zapadne i Jugozapadne Srbije i dogovaramo sa ruskim i kineskim partnerima.
- Mene je nešto drugo, radeći mnogo puteva, moramo da uradimo ceo put Valjevo-Kosijerić i da vidimo kako da ga proširimo. Prvo ste mi rekli dajte nam do Kamenice, pa do Osečine, pa malo na ovu stranu kod industrijske zone, pa po Žabarima, svaki put fali. Radićemo ih i radićemo puteve više nego ikada. Zapamtio sam i hvala. Zapamtio sam i ona najmanja mesta, nego što ne može odjednom sve što kažete.
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