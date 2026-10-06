VUČIĆ BLOKADERIMA: Šta ste to vi to uradili za Valjevo? Da li ste napravili auto-put do Valjeva i brzu saobraćajnicu ili zli Vučić

PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.

Foto: printskrin TV Informer

A šta ste to vi koji vičete uradili za Valjevo? Da li ste napravili auto-put do Valjeva i brzu saobraćajnicu ili zli Vučić zajedno sa vama dragi narode koji ste razumeli šta treba da se uradi? Šta je tačno to? Kad postavite pitanje na racionalan način, jel ste možda rekonstruisali prugu Resnik-Valjevo, niste. Mi smo to uradili. Da niste pre uradili prugu Valjevo-Vrnica, pa narpravili dobru prugu i voz? Niste. Šta ste uradili u Valjevu, jednu sitnicu mi kažite za 12 godina. Pitam lidere studentske liste Šoškića, Kokanovića, SRdanovića, Bakića, sve ih pitam šta ste radili dok ste vladali Srbijom? Šta ste uradili? Pričali su nam "pa dolaze mladi ljudi", kako da ne budete uz mlade ljude? A koga sam doveli od mladih ljudi? Nema starije liste od "studentske" liste. Najstarija je. Nema nijednog studenta, radnika, seljaka, nikoga na listi nema sem onih koje je država izdržavala.