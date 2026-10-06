RAZOTKRIVENI BLOKADERI: NJihov program je "mi mrzimo Vučića, ništa nas ne interesuje i to je jedino što znamo"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objasnio je šta je program blokadera.

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- Ja sam rekao pošto je stala policija da ih zaštiti, oni su pozvali svoje nesreće medije da kažu da bi nama svašta uradili. Samo nemojte da mi reagujemo na bilo koji način. Mi da budemo fini, mirni, pažljivi, da vodimo računa o njima. Meni postaju, pre nego što krenem na ozbiljnije teme. Ja pratim šta govore i rade, baš ovde su govorili, dakle, jasno rekli: "Vučić je najgori", ok to smo čuli. Onda "i da je kamen za kupus, mi ćemo da ponovimo". Pošto nikako da dođem do njihovog, ja stavim kamen za kupus ispred mene i oni kažu "jel ste videli kako je Vučić nepristojan", ja sam samo ponovio njihove reči. To sam danas napravio pomalo šalu, ali bilo je pomalo zbilje u tome. Hteli su da vam kažu nešto drugo što je veoma loše i opasno. Da kažu "od nas nećete da dobijete ni odgovornost, ozbiljnost, posvećenost, jedino šta ćete da dobijete je kamen za kupus". To su opasne stvari. Neće vas pitati ni za šta, odlučivaće neko koga ne znamo i nikome neće polagati račune. Oni nemaju nameru to da urade jer njihov program je "mi mrzimo Vučića, ništa nas ne interesuje i to je jedino što znamo".