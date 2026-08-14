PIPER PODSETIO NA ZVERSTVO BLOKADERA: Godinu dana od pokušaja ubistva pripadnika Kobri u Novom Sadu (VIDEO)

UROŠ Piper, analitičar, istako je da je prošla godina dana od pokušaja ubistva pripadnika Kobri u Novom Sadu.

Foto: Printskrin/Iks/@UkiPiper74

U svojoj objavi na "Iksu" navodi sledeće:

- Godinu dana od pokušaja ubistva pripadnika Kobri u Novom Sadu. Godinu dana bez optužnice! Dalibor Milanović, Darko Kotur, Nikola Vujičić, Srđan Vignjević, Vuk Popović, Filip Čorak, Dušan Vignjević. Ovo su sedmorica okrivljenih. Godinu dana bez pravde za momke iz Kobri!

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Godinu dana od pokušaja ubistva pripadnika Kobri u Novom Sadu.



Godinu dana bez optužnice!



Dalibor Milanović, Darko Kotur, Nikola Vujičić, Srđan Vignjević, Vuk Popović, Filip Čorak, Dušan Vignjević.



Ovo su sedmorica okrivljenih.



Godinu dana bez pravde za momke iz… pic.twitter.com/3MKm51JmT5 — Uroš Piper (@UkiPiper74) August 14, 2026

- Neka mi neko objasni – imamo osumnjičene koji su bili u pritvoru, znači svi su morali da daju iskaz da bi bili pušteni. Imamo oštećene, pripadnike 'Kobri', od kojih su neki teško povređeni. Imamo i snimke nadzornih kamera, i optužnice nema - objasnio je on, između ostalog, ukazujući na neshvatljive propuste i kašnjenje u istražnom postupku.

- Zato su nam potrebni brzi izbori, gde će doći do potpunog političkog čišćenja blokadera, kako u politici na izborima, medijskog čišćenja, ali je potrebno i veliko čišćenje u pravosuđu, jer ovakvim situacijama mora da se stane na put - dodao je za kraj Piper.

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