Dodik: Srpskoj je važno da je Srbija stabilna i moćna
LIDER Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, koji u Beogradu prisustvuje skupu "Srbija jedna porodica", izjavio je da je za Republiku Srpsku važno da je Srbija stabilna i moćna.
-Republika Srpska je zagledana u Srbiju, stabilnu i moćnu... Došli smo da poručimo da Republika Srpska voli Srbiju, istakao je Dodik, prenela je RTRS.
Dodik je istakao da ovako veliki broj ljudi govori o velikoj volji i ljubavi koju narod ima prema svojoj zemlji, Srbiji.
On je istakao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim čine Srbiju razvijenijom.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što je danas na ovom skupu koji se održava ispred Narodne skupštine Srbije.
Predsednik Narodne skupštine Republike Srpkse Nenad Stevandić, koji takođe prisustvuje skupu u Beogradu, pod nazivom "Srbija jedna porodica", rekao je da se danas piše istorija, a da će o toj budućnosti pričati naša deca.
-Mi iz Republike Srpske ne propuštampo da prisustvujemo najvažnijim datumima iz naše istorije, kao i onima koji određuju našu budućnost, rekao je Stevandić.
Istakao je da je imperativ Republike Srpske uvek bio zajedništvo sa Srbijom u svemu, u budućnosti, u odbrani, u snazi.
-Veselimo se i najvećoj srpskoj zastavi ispod koje ćemo uvek biti zajedno, i Srbija i Srpska i svi Srbi iz čitavog sveta, istakao je Stevandić.
(Tanjug)
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