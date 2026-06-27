AJMO, POBEDA, SRBIJA! Narod je uz Vučića (VIDEO)

DANAS je u Beogradu održan skup "Srbija jedna porodica" koji je prema podacima MUP-a Srbije posetilo preko 200.000 građana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je održao jako važan govor, a celo vreme ga je podržavao narod i skandirao mu.

Foto: N. Skenderija

"Ajmo Srbija" i "Pobeda" samo su neke od parola koje su odjeknule ispred Skupštine Srbije.

Završnica predsednikovog govora je imala posebnu snagu i emociju što se može videti i po reakciji ljudi.

Predsednik je tom prilikom i mahao srpskom trobojkom.

Pogledajte i sami u videu koji sledi kako je to izgledalo:

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