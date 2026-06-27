"ACO, SRBINE": Dečak maše trobojkom, narod skandira, Vučić na bini (VIDEO)
ZVANIČNI deo velelepnog skupa "Srbija jedna porodica" je počeo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izašao na binu, a reakcija ljudi teško se može opisati rečima.
Posebnu pažnju privukao je mali dečak koji maše srpskom trobojkom.
Masa ne prestaje da skandira poruke podrške predsedniku Vučiću.
Pogledajte i sami atmosferu:
Ljudi i dalje prilaze sa obe strane Skuptšine Srbije, a ovaj ogroman prostor je očigledno postao tesan shodno mnogobrojnom ljudstvu.
Govor predsednika čitajte OVDE!
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