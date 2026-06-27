VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK NAJVEĆE SRPSKE ZASTAVE: Hvala Srbijo (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na Instagramu snimak najveće srpske zastave koju učesnici skupa "Srbija jedna porodica" doneli od Ulice kneza Miloša do platoa ispred Skupštine Srbije, gde se skup održava.

Foto: I. Marinković

-Hvala Srbijo. Počinjemo za sat", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara.

Zastavu je od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosio veliki broj učesnika skupa.

Ispred Skupštine Srbije okupio se veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške.

Na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.

Glavni program skupa počinje u 18 časova, kada će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju "moravac", a zatim će se obratiti predsednik Vučić.

Vučić je najavio da će na skupu govoriti o programu za budućnost, delu novih mera kojima će država pomoći pre svega najsiromašnijima, kao i o tome pod kojim imenom će lista SNS nastupiti na izborima.

(Tanjug)