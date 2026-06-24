APLAUZI UŽIVO U PROGRAMU N1 PREDSEDNIKU: Radnici GSP-a znaju da se Vučić bori za sve njih! (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je današnjim gestom još jednom jasno svima pokazao kakav je državnik. Naime, on je izašao je pred demonstrante koji su došli ispred Predsedništva Srbije da protestuju i razgovarao sa njima.
I kada protestuju radnici i kada drugačije misle, uvek poštuju svog predsednika, jer znaju da se jedini bori za sve njih!
Podsetimo, nisu svi predsednici ovako hrabri i sebi dosledni. Na primer Boris Tadić je od naroda bežao u Rumuniju.
Aleksandar Vučić uvek izlazi pred svoj narod i pruža ruku. A to se poštuje.
Opširnije u videu koji sledi:
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