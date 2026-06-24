Politika

APLAUZI UŽIVO U PROGRAMU N1 PREDSEDNIKU: Radnici GSP-a znaju da se Vučić bori za sve njih! (VIDEO)

В.Н.

24. 06. 2026. u 12:12

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je današnjim gestom još jednom jasno svima pokazao kakav je državnik. Naime, on je izašao je pred demonstrante koji su došli ispred Predsedništva Srbije da protestuju i razgovarao sa njima.

АПЛАУЗИ УЖИВО У ПРОГРАМУ Н1 ПРЕДСЕДНИКУ: Радници ГСП-а знају да се Вучић бори за све њих! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

I kada protestuju radnici i kada drugačije misle, uvek poštuju svog predsednika, jer znaju da se jedini bori za sve njih!

Podsetimo, nisu svi predsednici ovako hrabri i sebi dosledni. Na primer Boris Tadić je od naroda bežao u Rumuniju.

Aleksandar Vučić uvek izlazi pred svoj narod i pruža ruku. A to se poštuje.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: Vuk koji svira Moravac pozvao na skup 27.

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