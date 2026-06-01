POGLEDAJTE: Ovo je do sada najveća razlika između liste Aleksandra Vučića i studentsko-bloladerske liste! (VIDEO)

SKANDALOZNE izjave blokadera o pojasu presvete Bogorodice uzdrmale su javnost.

Dok je predsednik Vučić izjavio da to za Srbiju predstavlja ogormnu čast i nadu, vođe blokaderske liste to nazivaju fetišizmom.

Jezive poruke o celivanju jedne od najvećih svetskih svetinja mogle su se čuti u "Utisku nedelje" na blokaderskoj Novoj S.

Vasićeva, vođa blokadera terorista iz Novog Sada izjavila je da je potpuno sigurna da svi njeni đaci znaju šta je to, "jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam".

- Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja" - kazala je ona.

Sa druge strane predsednik Vučić je prilikom dolaska pojasa u Srbiju izjavio sledeće:

- Verujem da, kako je to otac Jefrem rekao, da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo, i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila, i kako bismo mogli u Mirnu Luku da uvedemo srpski brod. Spasovdan je dan kada mi pravoslavni hrišćani slavimo pobedu života nad smrću, uzdizanje čoveka ka Bogu, nadu i spasenje. Ovaj Spasovdan biće posebno radostan, jer na čelu litije biće časni pojas Presvete Bogorodice. Ako je iko na zemlji ostvario zakon Hristov, ostvarila ga je ona. Ako je iko u ovom svetu pretrpeo najveće žalosti Hrista radi, pretrpela ih je ona. Ako je iko pokazao najsavršenije smirenje pred Bogom, pokazala ga je ona. Ako je iko zaslužio najveću slavu na nebu, zaslužila je Ona. Tu nebesku slavu o kojoj govori vladika Nikolaj, mi slavimo u Beogradu i Srbiji. Veseli se, srpski pravoslavni svete - poručio je Vučić.

I to je ono što najbolje pokazuje razliku zmeđu liste Aleksandra Vučića i studentsko-bloladerske liste!

