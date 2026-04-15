Politika

"Negovanje međusobnog poverenja": Si Đinping pozvao na jačanje strateške saradnje Kine i Rusije

В. Н.

15. 04. 2026. u 09:16

KINESKI predsednik Si Đinping pozvao je na jačanje strateške koordinacije između Kine i Rusije kako bi se zaštitili legitimni interesi dve zemlje i podržalo jedinstvo zemalja globalnog Juga.

Неговање међусобног поверења: Си Ђинпинг позвао на јачање стратешке сарадње Кине и Русије

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

Si je to rekao tokom sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Pekingu, ističući da stabilnost i bezbednost odnosa dve zemlje imaju poseban značaj u "promenljivoj i turbulentnoj" međunarodnoj situaciji, prenela je Sinhua.

On je naglasio da bi Kina i Rusija trebalo da jačaju multilateralnu saradnju, da podržavaju multilateralizam i zajedno rade na jačanju autoriteta i vitalnosti Ujedinjenih nacija.

Prema njegovim rečima, sveobuhvatno strateško partnerstvo i koordinacija između dve zemlje ostaju na visokom nivou razvoja, a saradnja u različitim oblastima daje pozitivne rezultate.

Si je pozvao dve strane da dodatno prodube stratešku saradnju i unaprede diplomatsku koordinaciju kako bi partnerstvo Kine i Rusije podigle na viši nivo. 

- Sveobuhvatno strateško partnerstvo i koordinacija između dve zemlje održali su visok nivo razvoja, a saradnja u svim oblastima dala je plodne rezultate - rekao je Si.

Takođe je istakao da bi obe zemlje trebalo da iskoriste svoje dobrosusedske odnose i komplementarne prednosti kako bi produbile saradnju i podstakle održivi razvoj.

Kineski predsednik je dodao da Rusija i Kina treba da neguju međusobno poverenje, pružaju podršku jedna drugoj i rade na zajedničkom razvoju, kao i da sprovedu važne sporazume postignute između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Takođe je pozvao na blisku saradnju dve zemlje u okviru međunarodnih organizacija poput Šangajske organizacije za saradnju i BRIKS-a, kako bi doprinele izgradnji pravednijeg i racionalnijeg međunarodnog poretka.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika

0 19

Politika
Tenis
Fudbal
