Deluje sveže, a nije: Trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide

SITNE bele tačkice u mesu većina ignoriše, verujući da će upravo ta „masnoća“ dati sočnost jelu.

Ipak, prema rečima mesara, ti tragovi često nisu kvalitetna masnoća, već samleveni ostaci žila, hrskavice i vezivnog tkiva - najjeftiniji delovi koji se dodaju kako bi se povećala masa proizvoda i smanjili troškovi proizvodnje, prenosi Kurir.

Drugim rečima, deo onoga što plaćate - nije pravo meso.

Kako meso „deluje“ sveže i teško

Problem se tu ne završava.

Kako bi mleveno meso izgledalo sveže, crveno i „teško“, proizvođači često dodaju vodu pomešanu sa solju i fosfatima.

Ova kombinacija deluje poput sunđera i zadržava vlagu dok je meso sirovo.

Rezultat je jednostavan: kupujete vodu po ceni mesa.

Neki proizvođači koriste i aditive i konzervanse koji održavaju jarko crvenu boju čak i kada meso više nije sveže. Prirodno, meso vremenom prelazi u sivkastu ili smećkastu nijansu, ali hemikalije mogu da uspore taj proces i zavaraju kupce.

Jedan znak posebno otkriva problem

Ako u pakovanju primetite bele kristale ili tragove koji podsećaju na led, to može značiti da je meso već bilo zamrzavano pa odmrzavano.

Takav proizvod gubi kvalitet i nutritivnu vrednost.

Pravi test dolazi tek kada meso stavite na tiganj.

Umesto da se peče, ono počinje da ispušta veliku količinu vode i bukvalno se kuva. Zapremina se naglo smanjuje, često i na pola, a na površini se pojavljuje bela pena - jasan znak prisustva aditiva i fosfata.

Na kraju ostaje suvo, žilavo i bezukusno meso.

Postoji i zdravstveni rizik

Mleveno meso je posebno osetljivo jer ima veliku površinu izloženu vazduhu, što pogoduje razvoju bakterija.

Ako je meso staro, loše skladišteno ili više puta zamrzavano, rizik od zaraze značajno raste.

Dodatni problem je industrijski uzgoj, gde se životinje često hrane neprirodnom hranom, što može podstaći razvoj bakterija otpornih na antibiotike.

Kako prepoznati kvalitetno meso

Postoji nekoliko jednostavnih pravila:

Sveže goveđe meso treba da bude jarko crvene boje

Svinjsko meso treba da bude svetloružičasto

Izbegavajte meso sa sivim ili tamnim mrljama

Miris treba da bude blag i neutralan

Ako osetite kiselkast ili neprijatan miris - to je znak da meso nije sveže.

Ako kupujete na pultu, možete uraditi i test prstom: sveže meso je elastično i brzo se vraća u prvobitni oblik. Ako ostaje udubljeno ili je lepljivo, bolje ga izbegnite.

Zaključak

Na prvi pogled, jeftino mleveno meso može delovati kao dobra ušteda.

Ali u praksi, često znači da plaćate nešto što nije kvalitetno - i što može biti potencijalno rizično.

Važi jednostavno pravilo: ako cena deluje predobro da bi bila istinita, velika je šansa da zaista nešto nije u redu.

