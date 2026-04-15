Transfer bomba u najavi! Bajern kupuje kod crno-belih!

Tim iz Minhena nema nameru da se zaustavi.

Fudbaleri Bajerna na pragu su polufinala Lige šampiona, pošto večeras brane prednost stečenu u Madridu protiv Reala (2:1).

Gigant iz Minhena ne namerava, međutim, da se zaustavi, već na Alijanc areni razmišljaju o narednoj sezoni.

Prethodnih godina, Bajern je kupovao u Premijer ligi i dovođenje Harija Kejna, odnosno, Majkla Olisea iz Kristal palasa pokazalo se punim pogotkom.

Zato su u Minhenu odlučili da nastave trend i angažuju Entonija Gordona, jednog od najboljih prvotimaca Njukasla.

Krilni fudbaler crno-belih sa Sent Džejms parka oduševio je Vensana Kompanija i čelnike Bavaraca, koji veruju da će njegov dolazak podići nivo igre.

Problem je, međutim, što "svrake" imaju ugovor sa Gordonom do 2030. a tim iz severnog Londona je svojevremeno za njega platio 45.000.000 evra. Otežavajuće za nemački klub je da Gordon nema u ugovoru "izlaznu klauzulu", pa Saudijci koji su na čelu Njukasla mogu da se cenjkaju.

Nema sumnje da će tražiti više od 80.000.000 evra, budući da je Entoni (25) ove sezone bio najbolji igrač Njukasla u Ligi šampiona.

Naime, postigao je čak 10 golova na 12 utakmica u najelitnijem rangu, uz dve asistencije, što je inače slabije od njegovog učinka u svim ostalim takmičenjima. U Premijer ligi je na šest pogodaka i dva dodavanja u 26 mečeva, dok je u engleskim kupovima odigrao osam susreta i zabeležio gol i asistenciju.

Inače, Gordon je u Ligi šampiona ostvario brzinu od skoro 38 km/h, što ga svrstava među najbrže igrače u Evropi.

