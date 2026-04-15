Ništa nije hteo da prećuti! Amerikanac odgovorio Partizanu!
Sve izneo crno na belo.
Stigao je Džabari Parker iz Barselone na kraju prošle sezone kao ogromnom pojačanje Partizana, pred start novog ciklusa.
Međutim, Amerikanac se nije proslavio i umesto prve zvezde, postao je najveći promašaj u istoriji crno-belih.
Odlaskom Željka Obradovića, nastale su i nevolje za njega, pošto ga je novi šef struke Španac Đoan Penjaroja u potpunosti sklonio iz ekipe.
Međutim, dolaskom u Huventud, Parker je počeo da podseća na slavne dane, kada je žario i palio tokom igranja za Barsu.
Sada se prvi put Džabari oglasio o "prozivkama" iz Partizana i rešio da na njih odgovori:
"To je mit. Nigde nema tih brojki. Ako sam već toliko van forme, pogledajte me sada - da li gledate košarku?", odgovorio je pitanjem Amerikanac.
Nastavio je u istom tonu:
"Onda ne bi ni trebalo da pričam o tome. Ja sam čovek koji gleda rezultate. Dobro sam. Ljudi donose odluke - to je deo posla. Ako mi se kaže da sedim, sedeću. Ako mi se kaže da igram, igraću. To je moja odgovornost", naglasio je Parker za "Basketball Sphere".
Bivšeg NBA asa veže ugovor s Partizanom i za sledeću sezonu, ali je izvesno da Huventud ne može da ga plati, pa ostaje pitanje ko će od evroligaša zavući ruku u džep.
"Kao što sam rekao, ispuniću svoje obaveze. Kao što znate, uvek sam profesionalac i uradiću šta god je potrebno. To je jedino važno. Gde god budem potreban, biću tu. Da je samo do novca, bio bih zadovoljan. Volim ovu igru i uvek dajem svoj maksimum", zaključiio je Parker, dodavši da nije upoznat za interesovanje sa Dalekog istoka.
Od dolaska u Badalonu, Džabari je upisao šest mečeva za Huventud u ACB ligi ove sezone i prosečno beleži 10 poena (47,6 odsto za dva, 22,7 odsto za tri) uz još 4,8 skokova i 1,5 asistenciju po utakmici.
