Danas sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas prvu sednicu prvog redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

Milutin Labudović

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije – Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, "Mi – snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović", Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, navodi se u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u, tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo nijednu radnju.

U Ustavu, članu 130, navodi se da glasanje o nepoverenju vladi ili pojedinom članu vlade može zatražiti najmanje 60 narodnih poslanika. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi ili pojedinom članu vlade Narodna skupština razmatra na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana po podnošenju predloga.

Nakon okončanja rasprave pristupa se glasanju o predlogu, a da bi bio usvojen, za njega treba da glasa više od polovine svih narodnih poslanika. Ako Narodna skupština izglasa nepoverenje vladi, predsednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove vlade.

Ukoliko Skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od izglasavanja nepoverenja, predsednik Republike je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Ako Vladi ili članu Vlade ne bude izglasano nepoverenje, potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za glasanje o nepoverenju pre isteka roka od 180 dana.

Sednica će početi u 11 časova, a za 10 časova zakazan je Kolegijum Narodne skupštine.

