"KOBRE SE ZA KRIZU NA KOSMETU ODAZVALE 100 POSTO, SVAKI MOMAK I SVAKA DEVOJKA" Vučić: Jedini smo suštinski vojno neutralni (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić došao je u kasarnu "Vasa Čarapić", gde je prisustvovao obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre" i obišao je novi objekat za smeštaj i obuku pripadnika jedinice.

Vučića su dočekali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović kao i komandant jedinice Darko Đošić.

Prisutni su i ministri Siniša Mali, Zlatibor Lončar, predsednik SNS Miloš Vučević, direktor policije Dragan Vasiljević, direktor BIA Vladimir Orlić kao i veliki broj pripadnika Vojske Srbije, bivši pripadnici jedinice i veterani.

Obraćanje predsednika Srbije

- Izgradili smo nešto što niko 48 godina niko nije ni pomislio da izgradi

- Takvu odgovornost, profesionalnost i ozbiljnost nikad nisam vide okao kod Kobri, rekao je Vučić koji je dodao da je njima okružen svaki dan i da zajedno delimo dobro i zlo.

Vučić je podsetio i da kad su se vojnici masovno skidali jer nisu hteli da idu na Kosovo i Metohiju Kobre su se odazvale - 100 odsto, svaki momak i svaka devojka.

- Nikada nigde niste zakasnili. Mogli ste da čekate i po najtežem vremenu, da brzo reagujete i snalazite se u nelakim situacijama. Hvala vam na svom trudu, radu i angažmanu, a posebno vam hvala na tome, i nikada to neću zaboraviti, kada nam se oko 3,5 do 4% vojnika skidalo jer nisu želeli da rizikuju svoje živote, kada je postojala kriza na Kosovu i Metohiji. Pripadnici Kobri, želim da to znaju svi građani Srbije, odazvali su se 100%. Dakle, nijedan momak, nijedna devojka nije bila koja je želela ili koji je želeo u tom trenutku da napusti jedinicu i da ne bude uz svoj narod i uz svoju državu.

- Beskrajno vam hvala na tome, i to je jedan od razloga zašto uživate ovoliko poštovanje i kod državnog rukovodstva i zašto smo toliki novac uložili u ovaj objekat. E sad, ne bih bio predsednik i ne bih bio džangrizav da vam nešto dodatno ne kažem. Na takmičenjima na kojima učestvujete obično postižete veoma dobre rezultate, i druge naše jedinice, i drugi naši hrabri momci.

- Ja sledećih godina od vas očekujem da se takmičite rame uz rame sa najboljim jedinicama na svetu, a to su kazahstanske i kineske jedinice. Mnogo je to teško, oni su sve automatizovali, doveli do savršenstva. Gotovo nemoguće, ali je to ono što ja od vas očekujem. Sada imate sve uslove i nema opravdanja, trčali smo dva kruga više zato što smo dvaput promašili slučajno, nešto nije funkcionisalo kako treba. Njima uvek funkcioniše kako treba. I uvek su prvi i drugi Kazahstan i Kina.

Hoću da se borite sa njima, hoću da idete u korak sa njima, da budete najbolji na svetu. Sada imate sve uslove, ako je još nešto potrebno, mi smo spremni da pomognemo. Srpski vojnik je najizdržljiviji vojnik na svetu, to je govorio francuski maršal Franšede Pere. Danas je vaša jedinica jedan od stubova sistema odbrane, ukupne borbe protiv terorizma i očuvanja bezbednosnog sistema Republike Srbije. I tog 14. aprila 1978. kada je jedinica formirana kao odeljenje za protuterorističku borbu, imala je jednog oficira i 12 podoficira.

Vučić: Jedini smo suštinski vojno neutralni, jedino mi hoćemo da sami odlučujemo o svojoj sudbini

- Jače, bolje i snažnije nego drugi u regionu, jer jedini smo suštinski vojno neutralni. Svi ostali ili pripadaju ili žele da pripadaju određenom vojnom savezu. Jedino mi hoćemo da čuvamo svoje nebo i svoju zemlju. Jedino mi hoćemo da sami odlučujemo o svojoj sudbini.

- I zato ja i ovaj utrošeni novac ne vidim kao trošak, već vidim kao investiciju u bezbednost zemlje, sigurnost i njenu stabilnost. Naš dragi Patrijarh Pavle često bi govorio: "Za otadžbinu ne živi se samo u ratu, već se za nju radi u miru. "

- I zato je vaš rad u ovim mirnodopskim uslovima garant vaše spremnosti pred svim izazovima. Želim vam mnogo uspeha, želim vam da budete ponosni na svoj radni prostor, mnogo drugačiji od onoga gde sam vas posetio poslednji put, kada smo ne sa velikim uspehom gledali nekakvu fudbalsku utakmicu. Želim vam da budete svoji na svome, želim vam da budete hrabri kao što ste bili do sada i da tu svoju hrabrost, odvažnost i odlučnost prenosite na generacije koje dolaze.

Posle obraćanja šefa države, usledio je ispraćaj zastave jedinice.

Vučić obilazi novoizgrađeni objekat i naoružanje jedinice Kobre

Odgovori na piranja novinara:

"Ekonmsku krizu biće nemoguće izbeći u svetu"

- Svet se nalazi u tako turbulentnom periodu i nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo kada ste pitali, ekonomska kriza biće je nemoguće izbeći u svetu, i na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih možda posle 29. do 33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena - rekao je Vučić.

- I sve je to teže da se zaustavi, i već postoje posledice, svi živimo na osnovu bafera i rezervi koje smo pravili ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost. Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi, ali svakako sve postaje sve teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe.

Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta. Naša obaveza, mi smo vojno neutralna zemlja, suštinski jedina u regionu, okružena NATO zemljama ili pretendentima da postanu članice NATO-a i mi moramo da brinemo o svojoj bezbednosti, moramo da brinemo o našoj deci i svemu i zato ulažemo ogroman novac - rekao je Vučić.

Vučić ističe da je stari objekat "Kobri", da su to ranije bile barake.

- Mene je kao predsednika bilo malo sramota kada sam ih posećivao, ja sa tim ljudima živim svaki dan i sada sam mnogo srećan što smo uložili mnogo novca za ovo - rekao je Vučić i dodao da će "Kobre" sada imati jedan od najboljih objeketa.

O vojnom roku od 1. marta 2027. godine

- Specijalne jedinice snažimo, jačamo, popuna nam je veoma dobra. Nikada u istoriji nismo imali tako dobru popunu specijalnih jedinica, načelniče. I još uzimamo ljudi, trudimo se na svaki način da obezbedimo mir i da garantujemo taj mir. Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje.

- A za vojni rok, da li ste bliži u decembru ili martu?

Pa ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene septembar, oktobar, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to budu vrlo pristojni. Mislim, kad govorite vojni rok, to sad kao da je godinu dana što smo mi služili, nije, ovo je sad 75 dana, kako da vam kažem, to je dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će i mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti i šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti.

I mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija.

- Mi ćemo posebno podsticati izgradnju tih vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima, dakle od Sombora do Pirota, dakle u različitim pograničnim delovima, od Priboja do, ili Zaječara, u Zaječaru svakako, ali videćemo još negde u Borskom okrugu, dakle da li, uh, Kladovo ili. ..

Znam ja, oni bi, znam ja i koji bi objekat oni hteli, samo što za to nemaju dovoljno para, pa sad dolaze po nove pare, ali svejedno, dakle, gledaćemo kako i na koji način da to osnažimo, a time snažimo i te lokalne samouprave, čitave delove Srbije, jer ti ljudi troše novac, oni će da imaju svoju platu, trošiće svoj novac u gradu, dolaziće im porodice, uh, neko mora da ih nahrani i hlebom i mlekom i uljem i šećerom i solju i jajima i svim drugim, dakle, i mesom i... Tako da ti gradovi će time dobiti de fakto po jednu novu fabriku i to i te kako važnu fabriku, tako da su to dobre stvari.

- Zaječar će dobiti namensku fabriku, vrlo brzo će to biti. Svaki posao koji neko u Zaječaru dobije, to je šansa za deo ljudi da se vrati u Zaječar, da se vrati na istok Srbije, tako da ćemo nastaviti to da radimo.

O fabrici dronova

Vučić je upitan za fabriku dronova za koju ga blokaderskim mediji "optužuju" da će Izrale da je izgradi.

- Da li me to hvale ili kritikuju? Misllim da me hvale. Da ne umemo mi da napravimo dronove kakve Izrael ume da napravi - rekao je Vučić i dodao:

- Ja se time dičim. Zajednički ćemo to da radimo, 50-50. To znači da ćemo da imamo najbolje dronove u ovom delu svetu. Hvala im na lepim rečima i neka nastave to da rade. Meni je najsmešnije kada oni mene tobož "uhvate" Birn, Cins i ovi drugi, pa kažu "evo ga danas je otišao jedan avion izvoza za Izrael, ili za ovamo onamo". Samo jedan, nadam se da će biti tri. Jer to govori o našim uspesima i koliko smo pametni da osiguramo odbrambeni i sugurnosni sistem naše zemlje i nastavićemo to da radimo. Tako da sve to što me kritikuju, sve je tačno sve su u pravu i mogu "tri na karte" da dodaju pošto radimo sve mnogo više nego što oni misli.

O blokaderima

Vučić je istakao govorići o blokaderskim planovima da izbore neće priznati ako ih izgube.

- Nikada nisu čestitali, gospoda čestita izbore, videli ste po Viktoru Orbanu. Nego oni (blokaderi) izgleda znaju da će teško da dobiju. Priznalil ne priznali narodna volja će da se poštuje - istakao je Vučić.

Onaj ko to nije u stanju da kaže jednim nikada neće da bude u stanju. Svaki put kada smo gubili izbore i sa 0,3 odsto ja sam čestitao i nije mi bilo teško ma kako da sam te u trenutku osećao - rekao je Vučić.

- I ako ste primetili u svemu tome, sve se zasniva šta će stranci da urade protiv ove zemlje. Oni traže da škole i bolnice u ovoj zemlji ne dobijaju novac. Oni traže da naše majke da naša deca ne dobijaju novac za lečenje. Oni traže da ništa Srbija ne dobija - napomenuo je Vučić.

- Mi ne tražimo ni od kakvih stanaca ni pomoć ni podršku u političkoj borbi od onih koji misle drugačije. Mi mislimo da ih po bedimo radom da ih pobedimo marljivošću planom i programom u ja mislim da to pravi ogromnu razliku između nas i njih - napomenu je Vučić.

O izjavi Borisa Tadića

- Ako njemu putevi nisu važni, ako mu pruge nisu važne, ako mu nisu važni naučno-tehnološki parkovi ako mu nisu važne bolnice, ako mu nisu važni ovakvi objekti, jer su njega čuvali ovi momci pa im ništa nije izgradio - rekao je Vučić i dodao:

- Neću ja da govorim oni su vam dovolnio rekli, pristojni momci, u baraci boravili...

Vučić je istakao kakva se prljava medijska kampanja svakodnvno vodi protiv njega.

- Nemojte da vas podestim da tada nije postojao ni jedan medij koji je smeo da objavi nešto negativno o njemu, o Đilasu... bilo šta. A ja sam u jednom tobož "neslobodnom" društvu svakog dana "Hitler"... tako da se sloboda tiče ovo je mnogo slobodnije društvo, a što se rezultata tiče i sami bi da o tome ne govore, tako da mislim da su time sve rekli - istakao je Vučić.

O dronovima

- Sad se i mi tudimo ove dronove koje budemo pravili u Srbiji, ove za koje me napadaju. Oni nisu jeftitini ali su strahovito efikasni i u uništavanju žive sile i u uništavanju oklopnih vozila. 50-50 ćemo da pravimio zajedni sa Izrealcima, jer oni prave najbolje. Time dobijamo pamet, inovativnost, naše ljude koji će to moći u budućnosti da prave.

Obraćanje Darka Đošića, komandanta Kobri

Komandant Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" pukovnik Darko Đošić izjavio je danas da su pripadnici te jedinice tokom 48 godina postojanja svoje zadatke izvršavali časno i na najvišem nivou i naglasio da će u izazovnim vremenima sa svojim bratskim jedinicama biti spremni da brane i zaštite narod i državu.

Đošić je, na obeležavanju Dana Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić", istakao da će pripadnici te jedinice, bez obzira na sve izazove, raditi više, biti kvalitetniji, disciplinovaniji i odgovorniji, a svoje zadatke i obaveze izvršavati kao i do sada, bez obzira na cenu.

On je takođe izrazio očekivanje da će u predstojećem periodu "Kobre" biti snažnije, brojnije i opremljene najsavremenijim naoružanjem, tehnikom i opremom.

Govoreći o izgradnji novog objekta za obuku i smeštaj pripadnika "Kobri", Đošić je rekao da on predstavlja zadužbinu svih ljudi koji su bili ili su sada deo jedinice, kao i da će objekat ostati u nasleđe budućim generacijama.

- Ovog posebnog dana, po verovanju najsrećnijeg utorka u godini, konačno dobijamo ne samo svoj krov nad glavom, nego i najsavremenije uslove za rad i obuku kakve nemaju ni naše kolege u mnogo snažnijim armijama", naveo je Đošić.

On je na izgradnji novog objekta zahvalio vojnom i državnom rukovodstvu, pre svega predsedniku Vučiću.

- Zajedno sa svojim pripadnicima želim da izrazim poštovanje, uvažavanje i zahvalnost državnom i vojnom rukovodstvu. Posebno Vama, gospodine predsedniče. Veliko i iskreno hvala! - rekao je Đošić.

Naglasio je da će "Kobre" u ovim izazovnim vremenima, sa svojim bratskim jedinicama, biti spremne da brane i zaštite srpski narod i Srbiju.

Dodao je da će svi kapaciteti koje imaju biti i njima na raspolaganju, jer će, kako je rekao, sutra zajedno stajati jedan pored drugog na braniku otadžbine.

-Jedna od prvih rečenica koju sam dobro upamtio započevši vojnu službu glasi: 'Jaki smo onoliko koliko je jak naš najslabiji.' Obećavam da ćemo učiniti sve da naš najslabiji bude toliko jak da onaj ko se usudi da na nas krene zbog toga zažali. Neka nam je srećan Dan jedinice! Živela Vojska Srbije, živela Srbija! - rekao je Đošić.

Kako je ranije rekao predsednik Srbije, objekat ima deset hiljada kvadratnih metara, u šest nivoa i koristiće ga i druge srpske specijalne jedinice.

Kamen temeljac za novi objekat položen je u avgustu 2024, a predsednik Vučić izjavio je tada da će taj elitni odred dobiti novi dom koji će imati najbolje uslove i naglasio da oni to zaslužuju, jer su bespogovorno odani državi.

On je tada rekao da su planirani kapaciteti za smeštaj i rekreaciju, tako da će sve biti na jednom mestu, kao i da će biti urađena kompletna rekonstrukcija starog objekta. Odred vojne policije specijalne namene Kobre je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije, namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti.

U sastavu Odreda vojne policije Kobre su komanda odreda, komandni vod i čete vojne policije specijalne namene.

Odred vojne policije specijalne namene "Kobre" realizuje zadatke: bezbednosna zaštita određenih lica i objekata, bezbednosna zaštita stranih vojnih delegacija prilikom poseta Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije, protivteroristička i protivdiverziona zaštita određenih lica i objekata. Pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" danas obeležavaju 14. april – Dan jedinice.