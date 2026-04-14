ŽENE ZA OVIM SADA HRLE KAO HIPNOTISANE: Neviđena pomama u srcu Evropske unije, lista čekanja je sve duža
U BRISELU je naglo porasla potražnja za teretanama namenjenih samo ženama, a neke imaju i liste čekanja za članstvo.
Kako prenosi Tanjug, u jednoj od teretana za žene, koja se nalazi u EU kvartu, na listi čekanja je čak 1.300 žena.
Viša istraživačica na Univerzitetu Zapadne Engleske Kat Šnajder kaže da je razlog za to percipirana, ili možda nametnuta, rodna podela u teretanama, gde je područje sa slobodnim tegovima i dalje uglavnom muško, dok se u drugim delovima teretane žene osećaju i tretiraju kao početnice, što dovodi do neželjenih saveta.
Zbog toga je porasla potražnja fitnes prostorom samo za žene koji, kako navodi portal, uklanja uznemiravanje, s***ualizaciju, objektivizaciju i čak smanjuju pritisak stalnog posmatranja, takozvanog „muškog pogleda”.
Osnivačica teretane za žene Anabel Šaten kaže da želi teretanu za žene „u kojoj se osećaju kao kod kuće i prostor gde odeća ne zahteva procenu rizika.
- Uklanjanjem ovih pritisaka, trening se menja, a s njim dolazi i napredak - kaže Šaten.
(Alo)
