ŽENE ZA OVIM SADA HRLE KAO HIPNOTISANE: Neviđena pomama u srcu Evropske unije, lista čekanja je sve duža

K. Despotović

14. 04. 2026. u 14:50

U BRISELU je naglo porasla potražnja za teretanama namenjenih samo ženama, a neke imaju i liste čekanja za članstvo.

Foto: francisco ocon / Alamy / Profimedia

Kako prenosi Tanjug, u jednoj od teretana za žene, koja se nalazi u EU kvartu, na listi čekanja je čak 1.300 žena.

Viša istraživačica na Univerzitetu Zapadne Engleske Kat Šnajder kaže da je razlog za to percipirana, ili možda nametnuta, rodna podela u teretanama, gde je područje sa slobodnim tegovima i dalje uglavnom muško, dok se u drugim delovima teretane žene osećaju i tretiraju kao početnice, što dovodi do neželjenih saveta.

Zbog toga je porasla potražnja fitnes prostorom samo za žene koji, kako navodi portal, uklanja uznemiravanje, s***ualizaciju, objektivizaciju i čak smanjuju pritisak stalnog posmatranja, takozvanog „muškog pogleda”.

Osnivačica teretane za žene Anabel Šaten kaže da želi teretanu za žene „u kojoj se osećaju kao kod kuće i prostor gde odeća ne zahteva procenu rizika.

- Uklanjanjem ovih pritisaka, trening se menja, a s njim dolazi i napredak - kaže Šaten.

(Alo)

