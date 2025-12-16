Politika

"IZAŠLI SMO BLOKADERIMA U SUSRET" Vučić: Parlamentarni izbori pre isteka mandata sadašnjeg saziva parlamenta

В. Н.

16. 12. 2025. u 12:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će parlamentarni izbori biti raspisani pre isteka mandata aktuelnog saziva parlamenta, kao i da će za pet, šest meseci biti održani lokalni izbori u više opština u Srbiji.

Foto: Printskrin

- Izašli smo blokaderima u susret, dobiće vanredne parlamentarne izbore. Pre isteka mandata sadašnjeg saziva parlamenta ići ćemo na te izbore i onda će ljudi imati priliku da ocene rad svakog od nas - rekao je Vučić u Palati Srbija, odgovarajući na pitanje novinara.

Vučić je naveo da će na izborima građani odlučiti "hoćemo li da živimo u pristojnoj i normalnoj Srbiji".

- Za mene su izbori relevantni, i naravno istraživanja koje radimo temeljno i ozbiljno. Meni istraživanja ne služe kao nešto u čemu treba da navijam. Morate da znate šta je realnost, morate da se borite, da date sve od sebe - kazao je Vučić komentarišući istraživanja po kojima se njegov visoki rejting nije promenio u poslednjih godinu dana.

Vučić je istakao da na izborima moraju da se sagledaju "protivnički planovi i programi", i da se da "bolji plan i program".

