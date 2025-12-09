Politika

JOVANOVIĆ PRIZNAO: Očekujem da me stranci postave za predsednika Srbije (VIDEO)

В. Н.

09. 12. 2025. u 12:26

PREDSEDNIK Novog DSS-a Miloš Jovanović priznao je da se viđa sa stranim diplomatama.

ЈОВАНОВИЋ ПРИЗНАО: Очекујем да ме странци поставе за председника Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Jovanović je, gostujući na jednoj televiziji, istakao da očekuje od stranaca da ga postave za predsednika. 

- Prijatelj koji mi je tada rekao: A što ti je trebalo da se viđaš sa stranim diplomatama? Pa rekoh čoveče jesi ti normalan, to je uobičajena praksa i svi to rade. Sa razlikom što mi to radimo u svojoj kući, a oni trče i rade što rade po hotelima, rezidencijama i njihovim ambasadama. Bogu hvala da pričamo sa njima, i treba da pričamo. Mi hoćemo da dođemo na vlast - rekao je Miloš Jovanović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)