JOVANOVIĆ PRIZNAO: Očekujem da me stranci postave za predsednika Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Novog DSS-a Miloš Jovanović priznao je da se viđa sa stranim diplomatama.

Foto: Printskrin

Jovanović je, gostujući na jednoj televiziji, istakao da očekuje od stranaca da ga postave za predsednika.

- Prijatelj koji mi je tada rekao: A što ti je trebalo da se viđaš sa stranim diplomatama? Pa rekoh čoveče jesi ti normalan, to je uobičajena praksa i svi to rade. Sa razlikom što mi to radimo u svojoj kući, a oni trče i rade što rade po hotelima, rezidencijama i njihovim ambasadama. Bogu hvala da pričamo sa njima, i treba da pričamo. Mi hoćemo da dođemo na vlast - rekao je Miloš Jovanović.