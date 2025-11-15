SEDNICA VLADE POVODOM SITUACIJE SA NIS-OM SUTRA U 11: Ovo su detalji
KAKO su saznale "Novosti", stigle su loše vesti za nas po pitanju NIS-a. a premijer Srbije Đuro Macut tim povodom je za sutra zakazao sednicu Vlade.
Sednici će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sednica će biti održana sutra u 11 sati u Palati Srbija, a kako saznajemo na sednicu će biti pozvani svi direktori javnih preduzeća.
Sednici će prisustvovati i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije.
Podsetimo, Dubravka Đedović, mintarska energetike, će se uskoro obratitu povodom novonastale sitzuacije sa Naftnom industrijom Srbije.
Uskoro opširnije
