SEDNICA VLADE POVODOM SITUACIJE SA NIS-OM SUTRA U 11: Ovo su detalji

KAKO su saznale "Novosti", stigle su loše vesti za nas po pitanju NIS-a. a premijer Srbije Đuro Macut tim povodom je za sutra zakazao sednicu Vlade.

Novosti

Sednici će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sednica će biti održana sutra u 11 sati u Palati Srbija, a kako saznajemo na sednicu će biti pozvani svi direktori javnih preduzeća.

Sednici će prisustvovati i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije.

Podsetimo, Dubravka Đedović, mintarska energetike, će se uskoro obratitu povodom novonastale sitzuacije sa Naftnom industrijom Srbije.

Uskoro opširnije