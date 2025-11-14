UGLJEŠA MRDIĆ NAJAVIO: Predložiću Narodnoj skupštini set pravosudnih zakona
PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu dr Uglješa Mrdić najavio je da će "u nastavku borbe za vraćanje otetog sudstva i tužilaštva državu koju je započeo štrajkom glađu" predložiti Narodnoj skupštini da usvoji set pravosudnih zakona.
- Ovaj set pravosudnih zakona predložiću kao narodni poslanik. Verujem da će većina narodnih poslanika podržati predloge mojih zakona kojima će se urediti javnotužilačka i sudska mreža i prilagoditi našim zakonima i potrebama građana, urediće se rad i sastav Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva kao i izbor i opoziv članova ovog tela iz redova članova koje bira Narodna skupština.
Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu tražiću da odbor raspravlja o izveštajima o radu vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac i predložiću da ove izveštaje odbijemo jer su lažni, nepotpuni i njima se ne nalazi ono što je Dolovac zaista radila rušeći državu. Ako Odbor odbije njen izveštaj i to usvoji Narodna skupština obavestićemo Visoki savet sudstva jer to je početak procedure za razrešenje vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac.
Ove promene i smene značiće povratak otetog tužilaštva i sudstva narodu i državi. Promene znače pobedu za građane koji godinama čekaju da im tužilaštva i sudstvo donesu pravdu. Promene znače olakšanje za većinu tužilaca i sudija koji pošteno rade svoj posao a koje zloupotrebljavaju tužilačka interesna grupa na čelu sa Zagorkom Dolovac i Mladenom Nenadićem kao sudska interesna grupa koju predvodi Jasmina Vasović koje preko tužilaštva i sudstva sprovode obojenu revoluciju i smenu legalno izabrane vlasti u Srbiji.
Vreme pravde i odgovornosti dolazi! Živela Srbija! - naveo je on.
