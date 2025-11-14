ČLANICA SAVETA REM-A DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ POTVRDILA: Izbor članova u skladu sa zakonom, druga stvar je da li nam se dopada

NOVOIZABRANA članica Saveta REM Dubravka Valić Nedeljković, koja je izabrana na predlog organizacija koje se bave zaštitom dece, rekla je juče za Radio Slobodna Evropa da to što deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina nije izabran jeste u potpunosti u skladu sa zakonom!

Foto: Printskrin/ Newsmax Balkans

Naime, Valić Nedeljković kaže da je očekivala zastoj u izboru člana iz kategorije nacionalnih manjina ali je nedvosmisleno istakla da je to u skladu sa zakonom, i time u potpunosti opovrgla sve što se prethodnih dana govorilo u javnosti.

- Oni su na zakonski način stopirali taj izbor, koji njima nije odgovarao. To, naprosto, zakon predviđa. Da li se to nama sviđa ili ne je druga stvar - kaže Valić Nedeljković.

Podsećamo, novi konkurs za izbor devetog člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina raspisan je juče i već teče rok za nove predloge. Savet može da radi sa osam članova, a očekuje se da se u bliskoj budućnosti pred narodnim poslanicima nađu ponovo dva kandidata iz kategorije nacionalnih manjina.