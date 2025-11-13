"VEĆ VIĐENO SA JEDNIM ALEKSANDROM" Ana Brnabić o Jaćimoviću: Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju?
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić komentarisala je reči blokadera Milomira Jaćimovića za N1 da "sutra dolazi kraj".
- I danas, direktna pretnja po život predsednika Aleksandra Vučića, sada od strane blokadera-profitera Jaćimovića. Šta planirate za našeg predsednika? Otvoreno pretite ubistvom? Ko je od nadležnih reagovao? Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju? Već viđeno sa jednim Aleksandrom - navela je ona na Iksu.
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
