"VEĆ VIĐENO SA JEDNIM ALEKSANDROM" Ana Brnabić o Jaćimoviću: Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju?

Novosti online

13. 11. 2025. u 22:58

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić komentarisala je reči blokadera Milomira Jaćimovića za N1 da "sutra dolazi kraj".

ВЕЋ ВИЂЕНО СА ЈЕДНИМ АЛЕКСАНДРОМ Ана Брнабић о Јаћимовићу: Претите док се у Француској бори за Србију?

Foto: Novosti

- I danas, direktna pretnja po život predsednika Aleksandra Vučića, sada od strane blokadera-profitera Jaćimovića. Šta planirate za našeg predsednika? Otvoreno pretite ubistvom? Ko je od nadležnih reagovao? Pretite dok se u Francuskoj bori za Srbiju? Već viđeno sa jednim Aleksandrom - navela je ona na Iksu.

