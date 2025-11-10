Politika

UGLJEŠA MRDIĆ PREVEZEN U URGENTNI CENTAR

В.Н.

10. 11. 2025. u 12:49

UGLjEŠA Mrdić, poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije, hitno je prevezen u Urgentni centar (UC).

УГЉЕША МРДИЋ ПРЕВЕЗЕН У УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

Foto: Novosti

Njemu je pozlilo nakon što je 11 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Republike Srbije. 

Prema poslednjim informacijama, Mrdić je prevezen u UC nakon što je Hitna pomoć došla po njega u šator, gde je danima šrajkovao glađu sa grupom srpskih vojnih veterana. 

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.   

(Informer)

