UGLJEŠA MRDIĆ PREVEZEN U URGENTNI CENTAR

UGLjEŠA Mrdić, poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije, hitno je prevezen u Urgentni centar (UC).

Foto: Novosti

Njemu je pozlilo nakon što je 11 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Republike Srbije.

Prema poslednjim informacijama, Mrdić je prevezen u UC nakon što je Hitna pomoć došla po njega u šator, gde je danima šrajkovao glađu sa grupom srpskih vojnih veterana.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.

(Informer)