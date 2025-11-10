UGLJEŠA MRDIĆ PREVEZEN U URGENTNI CENTAR
UGLjEŠA Mrdić, poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije, hitno je prevezen u Urgentni centar (UC).
Njemu je pozlilo nakon što je 11 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Republike Srbije.
Prema poslednjim informacijama, Mrdić je prevezen u UC nakon što je Hitna pomoć došla po njega u šator, gde je danima šrajkovao glađu sa grupom srpskih vojnih veterana.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.
(Informer)
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
