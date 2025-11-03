TURSKA I SAUDIJSKA ARABIJA ZDUŠNO PODRŽAVAJU LAŽNU DRŽAVU: Imamo odgovor za lobiste Prištine

PREDSTAVNICI Prištine hvale se novim priznavanjima lažne države Kosovo, ali je broj zemalja koji je to učinio daleko od dvotrećinske većine u Ujedinjenim nacijama, koliko je potrebno za prijem nove članice i to pod uslovom da nijedna od država u Savetu bezbednosti, gde su i Kina i Rusija, na takav pokušaj ne stavi veto.

Novosti

U poslednjih nekoliko godina, Prištinu su, i to prema tvrdnjama predstavnika privremenih institucija u pokrajini, priznale tri države - Kenija, Sudan i pre nekoliko dana Sirija. I sa ove tri države lista "priznavača" je ostala ispod 100. S druge strane, 28 zemalja je u međuvremenu otpriznalo lažnu državu.

Povodom vesti da su nove vlasti Sirije promenile dosadašnje pozicije ove zemlje i priznale tzv. Kosovo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se i u ovom slučaju, kao i kada je prošle godine to učinio Sudan, prepoznaje "potpis" pojedinih zemalja, pre svega Turske, koja poslednjih godina intenzivno lobira za Prištinu.

Vučić je rekao i da potez Damaska nije iznenađenje, s obzirom na to da su posle Bašara el Asada na vlast u Siriji došli oni koji i nemaju mnogo samostalnosti u svom odlučivanju. Slično je bilo i sa Sudanom, kada je na vest da su priznali Prištinu, naše Ministarstvo spoljnih poslova poručilo da je zbog političke krize u ovoj zemlji "upitan kapacitet i legitimitet vlasti da donosi odluke od vitalnog značaja za međunarodne odnose, posebno u kontekstu pitanja koja se tiču suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica UN". To se ubrzo pokazalo kao tačno, jer je samo šest dana nakon što se prošlog aprila sastao sa Vjosom Osmani u Antaliji i priznao Prištinu smenjen sudanski šef diplomatije Ali Jusef al Šarif.

Predsednik Vučić poručio je da se nastavlja borba za očuvanje Srbije u njenim međunarodno priznatim granicama i da je to maraton, a ne trka na 50 metara:

- U narednim 10 dana imaćemo i mi njih čime da obradujemo. Nastavićemo borbu za očuvanje Srbije u njenim granicama koje su međunarodno priznate. Imajući u vidu protiv koga se takmičimo, a to su najmoćniji na svetu, koji žele da nam otmu zemlju i teritoriju, dobro se držimo.

Šesti dan marša Srba sa KiM SRBI sa Kosova i Metohije, koji već šesti dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada kako bi, kako su naveli, podržali predsednika Srbije Aleksandra Vučić, krenuli su juče ujutru iz Gornjeg Milanovca, gde im se u koloni pridružila i grupa stanovnika ovog mesta. Pešake je ispratio predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, poželevši im srećan put i uspešan završetak ovog simboličnog poduhvata.

Analitičar Srđan Graovac kaže za "Novosti" da značajan broj zemalja koje su, posle prvog talasa priznavanja, promenile i povukle te odluke, predstavlja veliki uspeh sadašnjih vlasti i dodaje da nema sumnje da će se ta borba nastaviti.

- Kada je reč o Siriji, to je svakako očekivano, kada izgubite suverenitet kao što se to desilo sa ovom zemljom, ona više samostalno ne donosi svoje odluke, već to radi u skladu sa onim ko je realni gospodar situacije, a to su sada Turska i Saudijska Arabija, koje su priznale lažnu državu Kosovo. Zato je ovo bio logičan sled događaja. Ponavljam, velike napore je naša vlast postigla u prethodnih više od 10 godina i nema sumnje da će se ta borba nastaviti i da možemo očekivati nova povlačenja priznavanja Kosova u narednom periodu.

D. M.