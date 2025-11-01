JOŠ PRE DVA DANA OKRIVIO VUČIĆA: Pogledajte kako je Bačulov pripremao teren za plan o trovanju (VIDEO)

Poslušajte kako je Miša Bačulov, pre dva dana, medijski pripremao teren za podvalu o trovanju, a za koje bi okrivio Vučića!

"Imaš cilj, hoćeš da srušiš ovog autokratu, za to mi je potrebno to to i to", rekao je Bačulov.

"Jer i sada mi imamo taj sloj ljudi koji su radikalni, koji će da ubiju, na komandu šefa, ubiće svog brata. Ono šta ja želim da uradim, i što ću uraditi ako dođe vreme, i ako opstanem, ako me ne smaknu, ljudi popun mene nikome ne odgovaraju, ali mislim da će pokušati da smaknu neke ljude koji im smetaju. Ne bi me čudilo da pokušaju nešto drastičnije, i kad sam ja u pitanju i kad su još neki ljudi koji su se istakli sad u ovoj borbi. Iskreno da vam kažem, najviše se brinem za studente naše, ne bih voleo da se nekom nešto desi da bi ovaj narod shvatio da mora da se probudi i a ne sme da pusti svu borbu njima. Znači, moraš biti spreman da rizikuješ sve, možda za ništa da bi nešto promenio".

"Ja sam sad došao do momenta kad mene bos direktno proziva na mejdan, direktno me targetira, direktno okreće svoje ljude, usmerava nišane svih svojih cevi, topova, službi ka meni, to mu je sad glavni cilj", dodao je Bačulov.

Podsetimo, , pripadnici Uprave kriminalističke policije juče su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova.

Bačulov je uhapšen jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.