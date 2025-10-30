Politika

SPEKTAKL: Skoro 2.000 ljudi dočekalo Srbe sa Kosova i Metohije u Jarčujku (VIDEO)

Novosti online

30. 10. 2025. u 19:43

SKORO 2.000 ljudi dočekalo Srbe sa Kosova i Metohije u Jarčujku (Kraljevo).

СПЕКТАКЛ: Скоро 2.000 људи дочекало Србе са Косова и Метохије у Јарчујку (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Podsećamo, grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je pešice ka Novom Sadu kako bi podržali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Grupa Srba krenula je iz Rudnice za Novi Sad i pred njima je 315 kilometara puta i pešačenje dugo 10-ak dana.

Foto: Фото: Новости

