SPEKTAKL: Skoro 2.000 ljudi dočekalo Srbe sa Kosova i Metohije u Jarčujku (VIDEO)

SKORO 2.000 ljudi dočekalo Srbe sa Kosova i Metohije u Jarčujku (Kraljevo).

Foto: Novosti

Podsećamo, grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je pešice ka Novom Sadu kako bi podržali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Grupa Srba krenula je iz Rudnice za Novi Sad i pred njima je 315 kilometara puta i pešačenje dugo 10-ak dana.