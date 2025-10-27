Politika

VUČIĆ ODGOVORIO NA OPTUŽBE IZ CRNE GORE: Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj

В.Н.

27. 10. 2025. u 13:12

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas u centralnim prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) prisustvuje obeležavanju slave Svete Petke.

Foto: Prrintskrin

Mnogi su sa oduševljenjem pozdravili predsednika kada se pojavio u prostorijama SNS. On je najpre pohvalio stranku i istakao kako je jedina u Srbiji koja ne duguje nijedan dinar. 

Predsednik je upitan kako ocenjuje napade koji su stigli na njegov račun iz Crne Gore, odakle su ga optužili da je kriv za aktuelni sukob Crnogoraca i Turaka. 

- Turaka sada dole ima 13.000, a dogodio se incident, došlo je do ubadanja i sada optužuju vlast u Beogradu za te njihove probleme. Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj. Muka mi je da ćutim o tome ko je nosilac kriminalnih radnji, ne samo na Balkanu, već i šire - naglasio je Vučić. 

Potom je otkrio da je imao dobar, ali težak sastanak sa predstavnicima MMF-a i pregovorima o NIS-u. 

- Imamo rezerve da sve pokrijemo do 13. novembra, a upozorili su me da povedem računa da nas ne zadese sekundarne sankcije jer bi to pogodilo naš finansijski sektor - istakao je predsednik Srbije.               

 

