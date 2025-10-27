VLAST U SRBIJI JE NAJVEĆA DEMOKRATIJA U EVROPI: Samo kod nas ima da Vlada finansira projekte koji direktno pljuju vlast
NIGDE u Evropi, pa ni svetu, nema primera da Vlada finansira projekte koji direktno pljuju vlast - osim u Srbiji!
Vlast u Srbiji je najveća demokratija Evrope!
U blokaderskom "Danasu" objavljeni su tekstovi koji su, kako se i navodi, nastali u okviru "Danasove škole novinarstva", projekta koji se finansira i iz budžeta Srbije!
"Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije - Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove orgaan koji je dodelio sredstva," navodi se u posebnom boksu ispod teksta.
I gde to, osim u Srbiji, ima da Vlada finansira projekte koji direktno pljuju vlast? Nigde!
Ovo je čist dokaz da je vlast u Srbiji najveća demokratija i u Evropi i u svetu.
Neka Srbiji više ne sole pamet ni EU ni ostali niko drugi. Vlast u Srbiji ne da ne guši slobodu medija, nego još direktno pomaže i one koji direktno napadaju vlast i koji protiv vlasti vode najprljaviju kampanju laži!
