VLAST U SRBIJI JE NAJVEĆA DEMOKRATIJA U EVROPI: Samo kod nas ima da Vlada finansira projekte koji direktno pljuju vlast

В.Н.

27. 10. 2025. u 08:24

NIGDE u Evropi, pa ni svetu, nema primera da Vlada finansira projekte koji direktno pljuju vlast - osim u Srbiji!

Foto: Printscreen

Vlast u Srbiji je najveća demokratija Evrope!

U blokaderskom "Danasu" objavljeni su tekstovi koji su, kako se i navodi, nastali u okviru "Danasove škole novinarstva", projekta koji se finansira i iz budžeta Srbije!

Foto: Printscreen

"Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije - Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove orgaan koji je dodelio sredstva," navodi se u posebnom boksu ispod teksta.

Foto: Printscreen

I gde to, osim u Srbiji, ima da Vlada finansira projekte koji direktno pljuju vlast? Nigde!

Ovo je čist dokaz da je vlast u Srbiji najveća demokratija i u Evropi i u svetu.

Neka Srbiji više ne sole pamet ni EU ni ostali niko drugi. Vlast u Srbiji ne da ne guši slobodu medija, nego još direktno pomaže i one koji direktno napadaju vlast i koji protiv vlasti vode najprljaviju kampanju laži!

