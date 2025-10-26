LAŽOMER: Dve slike istog dana (VIDEO)
Juče je svečano otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga koji će trajati do 2. novembra. Ove godine organizatori su odlučili da deo novca od svake prodate ulaznice 1. novembra bude doniran porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.
Ovaj čin organizatora i Beogradskog sajma jasno kazuje o vrednostima koje ova manifestacija neguje, a to su solidarnost, kultura sećanja i društvena odgovornost.
Neki drugi, odlučili su da istoga dana, kada se obeležava godišnjica velike tragedije u kojoj je 16 ljudi izgubilo život, na sebi svojstven način takođe daju doprinos. Oni, pak, neće toga dana odavati počast žrtvama, niti skupljati pomoć za njihove porodice, neće se setiti njihovih imena niti im na dostojanstven način odati počast.
Dok jedni knjigom i delom grade kulturu pamćenja i zajedništva, drugi bukom i mržnjom ruše sve ono što nas kao društvo čini ljudima.
