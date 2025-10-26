Politika

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA I VALJEVA VREĐAJU SRPSKE POLICAJCE: Reporterka N1 oduševljena (VIDEO)

В. Н.

26. 10. 2025. u 17:27

BLOKADERI iz Novog Pazara i Valjeva vređaju srpske policajce.

БЛОКАДЕРИ ИЗ НОВОГ ПАЗАРА И ВАЉЕВА ВРЕЂАЈУ СРПСКЕ ПОЛИЦАЈЦЕ: Репортерка Н1 одушевљена (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Ono što se sada čulo sa megafona jeste doskočica "Blago majci, niste policajci" - rekla je presrećna reporterka N1. 

Pogledajte video:

