MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA NA INSTAGRAMU: Promenili smo lice Srbije nabolje - Nema stajanja!

25. 10. 2025. u 15:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.

МОЋНА ВУЧИЋЕВА ПОРУКА НА ИНСТАГРАМУ: Променили смо лице Србије набоље - Нема стајања!

On je, uz sliku na kojoj se vidi obilazak radova na važnom infrastrukturnom objektu, poručio:

- Promenili smo lice Srbije nabolje. Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

