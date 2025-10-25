MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA NA INSTAGRAMU: Promenili smo lice Srbije nabolje - Nema stajanja!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.
On je, uz sliku na kojoj se vidi obilazak radova na važnom infrastrukturnom objektu, poručio:
- Promenili smo lice Srbije nabolje. Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja!
