"NEVEROVATNO VAŽAN DAN ZA SRBIJU" Brnabić: Srbija se vraća na svoj put pobeda i razvoja
OTVARANjE još jedne nove investicije nemačkog investitora Milbauer u Staroj Pazovi, sa najavom i sledeće faze pokazatelj je da investitori i dalje veruju u našu zemlju, izjavila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
- Danas je neverovatno lep i važan dan za Srbiju. Otvaranje još jedne nove investicije nemačkog investitora Milbauer u Staroj Pazovi, sa najavom i sledeće faze, ne znači samo još blizu 30 miliona evra ulaganja i 150 radnih mesta odmah i dodatna uskoro, već je pokazatelj da investitori i dalje veruju u našu zemlju, kao i da se Srbija vraća na svoj put pobeda i razvoja. U vremenima kada ekonomije širom Evrope trpe pod teretom političkih izazova i nestabilnosti, svaka nova investicija je desetostruko veći uspeh od investicija u vremenima mira i stabilnosti. Konačno, nakon 11 meseci blokada, neizvesnosti, nametnutih podela, straha, zaustavljanja Srbije, otvaranjem novih puteva, brze pruge do Subotice i sada novim investicijama, predsednik Aleksandar Vučić je pokazao da nikada neće odustati od borbe za našu Srbiju, a Srbija je, još jednom, pokazala da je jača od svakog izazova. Čestitam predsedniku koji se za ovo izborio i celoj našoj zemlji na ovim lepim vestima. Samo napred - objavila je Brnabić na mreži X.
Preporučujemo
BRNABIĆEVA: Picula podržava pokušaj ubistva - Jedinstven slučaj evropskog političara
23. 10. 2025. u 10:09
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)