UGLJEŠA MRDIĆ: Gde je kraj bezobzirnosti Snežane Bjelogrlić

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom izbora za pravosudne organe.

Snežana Bjelogrlić, nekadašnja VF predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, a trenutno član Visokog saveta sudstva i predsednik Društva sudija Srbije, gradila je svoju karijeru i mrežu uticaja beskomromisnim kršenjem svih pravnih i etičkih normi.

Pre svega, Bjelogrlićka je nezakonito postala član Visokog saveta sudstva, jer je na tu funkciju izabrana sa pozicije VF predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, što je nezakonito, jer Zakon zabranjuje da se predsednici sudova kandiduju u Visoki savet sudstva. Objašnjenje Snežane Bjelogrlić sramotno je i predstavlja vrhunski primer izigravanja zakona: „ja nisam u vreme izbora bila predsednik suda, već VRŠILAC FUNKCIJE predsednika suda“, kaže Bjelogrlićka i tako demonstrira kako se vrši izigravanje zakona. Kada se tumači zakon, onda se polazi od cilja koji je zakonodavac hteo da postigne propisujući neko pravilo. Zakonodavac je zabranio predsednicima sudova da se kandiduju na sudijskim izborima za članstvo u Visokom savetu sudstva da bi obezbedio pravičnu izbornu trku i da bi sprečio predsednike sudova da svoju pozicuju u odnosu na sudije svog suda zloupotrebe prilikom izbora. Takvu poziciju imaju i vršioci funkcije predsednika suda, pa ako je predsedniku suda zabranjeno kandidovanje, to bi moralo biti zabranjeno i vršiocu funkcije predsednika. Ali takva ciljna tumačenja prava očigledno ne važe kada se kose sa ambicijama Snežane Bjelogrlić.

Svoju nezakonito stečenu poziciju u Visokom savetu sudstva Snežana Bjelogrlić je koristila da trguje uticajem i da na sudijska mesta instalira članove svoje nevladine organizacije Društvo sudija Srbije. Nije se ustručavala Snežana Bjelogrlić da koristi svoju poziciju u Visokom savetu sudstva kako bi na nezakonito sazvanoj elektronskoj sednici (gde nema mogućnosti diskusije) izabrala svog muža za VF predsednika Osnovnog suda u Ivanjici i da tako taj sud pretvori u feudalno dobro porodice Bjelogrlić. Ali taj Osnovni sud nije dovoljan. Zahvaljujući delovanju Snežane Bjelogrlić i podršci koju joj pruža predsednica Vrhovnog suda Srbije Jasmina Vasović, na dobrom smo putu da Društvo sudija Srbije potčini sebi celokupno srpsko pravosuđe. Zar nisu mediji pisali o tome kako Vrhovni sud sa svoje službene e-mail adrese prosleđuje sudijama saopštenja Društva sudija Srbije? Vrhovni sud Srbije i Visoki savet sudstva polako se pretvaraju u ispostave Društva sudija Srbije.

Međutim, nije to sve dovoljno Snežani Bjelogrlić. Ona hoće još jedan mandat Visokom savetu sudstva, jer joj se ne ne ispušta iz ruku razrađen mehanizam za trgovinu uticajem i porobljavanje pravosudnih institucija. Na opšte zaprepašćenje celokupne srpske pravničke javnosti Bjelogrlićka je podnela kandidaturu za učešće na izborima za člana Visokog sveta sudstva. Izborna komisija Visokog saveta sudstva koju čine sudije Vrhovnog suda, Specijalnog suda za organizovani kriminal, Upravnog suda i Privrednog apelacionog suda ogromnom većinom glasova (4:1) odbila je kandidaturu Snežane Bjelogrlić kao nezakonitu. A Bjelogrlićka, umesto da shvati da je preterala i da je njeno bezakonje prevršilo svaku meru, nastavlja još bezobzirnije: na odluku odbijanju kandidature Bjelogrlićka podnosi žalbu Visokom savetu sudstva, koji nije nadležan da o toj žalbi odlučuje, da bi ponovo trgovala uticajem i da bi iskoristila svoju poziciju u tom organu da se po drugi put nezakonito kandiduje. O kakvom je bezakonju reč, najbolje je da na youtube kanalu Visokog sveta sudstva poslušate diskusije članova Saveta sa sednice Visokog saveta sudstva od 23.10.2025. godine.

U tom svom naumu Bjelogrlićka je računala podršku svojih istorijskih saveznika. To su Jasmina Vasović, Vukica Kužić, Žak Pavlović, tzv. prof. Jelena Vučković, Zorana Delibašić i Marija Jureša. Plan je bio da Visoki savet sudstva, iako nije nadležan, na jučerašnjoj sednici usvoji žalbu Snežane Bjelogrlić i da joj omogući da se po drugi put nezakonito kandiduje za člana Visokog saveta sudstva. Međutim, taj Bjelogrlićkin naum toliko je očigledno protivpravan i bezobziran da i neki njeni prijatelji nisu hteli da je prate u tome. Zorana Delibašić i Marija Jureša nisu glasale da se usvoji žalba Snežane Bjelogrlić. Bjelogrlićka za sada nije kandidat, ali ne odustaje i polaže svoje nade u Upravni sud. Ostaje da se vidi da li će taj sud štititi Ustav i zakone ili će se i on istitucionalno staviti u službu Snežane Bjelogrlić.

Snežana Bjelogrlić nije ovo mogla sama da izvede. Ali o njenim pomagačima pisaću u sledećem obraćanju.