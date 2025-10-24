"ODNOSI SRBIJE I AZERBEJDŽANA NA VEOMA VISOKOM NIVOU" Vučić sa Babajevim: Uskoro očekujemo i posetu Alijeva Beogradu
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom finansija Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim.
- Odličan razgovor sa ministrom Babajevim o daljem jačanju ukupnih bilateralnih veza između naših zemalja.
Odnosi Srbije i Azerbejdžana nalaze se na veoma visokom nivou, zasnovani na međusobnom poverenju i poštovanju. Iskreno prijateljstvo i strateško partnerstvo naših zemalja potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na svim nivoima. Uskoro očekujemo i posetu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva Beogradu, tokom koje će biti održano prvo zasedanje Saveta za strateško partnerstvo.
Srbija je odlučna da u periodu pred nama nastavi još snažnije da razvija i unapređuje uzajamno korisnu saradnju sa Azerbejdžanom, posebno u oblastima ekonomije, energetike, odbrane i putne infrastrukture. Za nas je od izuzetnog značaja saradnja u oblasti energetike i puštanje u rad gasne interkonekcije Srbija–Bugarska, čime je otpočelo snabdevanje Srbije gasom iz Azerbejdžana.
Još jednom sam iskoristio priliku da zahvalim Azerbejdžanu na čvrstom i principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kao i na doslednoj podršci Srbiji u mnogobrojnim međunarodnim forumima, uključujući i zalaganje Bakua da Srbija bude izabrana za organizatora specijalizovane izložbe EXPO2027.
Zahvalan ministru Babajevu na poseti, iskrenom razgovoru i prijateljskom pristupu. Srbija i Azerbejdžan dele iste vrednosti, stabilnost, poverenje i posvećenost zajedničkom napretku. Uveren sam da će naše zemlje nastaviti da razvijaju odnose u duhu iskrenog prijateljstva i strateškog partnerstva - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.
