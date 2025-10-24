Politika

"ODNOSI SRBIJE I AZERBEJDŽANA NA VEOMA VISOKOM NIVOU" Vučić sa Babajevim: Uskoro očekujemo i posetu Alijeva Beogradu

В. Н.

24. 10. 2025. u 11:04

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom finansija Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim.

ОДНОСИ СРБИЈЕ И АЗЕРБЕЈЏАНА НА ВЕОМА ВИСОКОМ НИВОУ Вучић са Бабајевим: Ускоро очекујемо и посету Алијева Београду

Foto: Instagram/ buducnostsrbijeav

- Odličan razgovor sa ministrom Babajevim o daljem jačanju ukupnih bilateralnih veza između naših zemalja.

Odnosi Srbije i Azerbejdžana nalaze se na veoma visokom nivou, zasnovani na međusobnom poverenju i poštovanju. Iskreno prijateljstvo i strateško partnerstvo naših zemalja potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na svim nivoima. Uskoro očekujemo i posetu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva Beogradu, tokom koje će biti održano prvo zasedanje Saveta za strateško partnerstvo.

Srbija je odlučna da u periodu pred nama nastavi još snažnije da razvija i unapređuje uzajamno korisnu saradnju sa Azerbejdžanom, posebno u oblastima ekonomije, energetike, odbrane i putne infrastrukture. Za nas je od izuzetnog značaja saradnja u oblasti energetike i puštanje u rad gasne interkonekcije Srbija–Bugarska, čime je otpočelo snabdevanje Srbije gasom iz Azerbejdžana.

Još jednom sam iskoristio priliku da zahvalim Azerbejdžanu na čvrstom i principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kao i na doslednoj podršci Srbiji u mnogobrojnim međunarodnim forumima, uključujući i zalaganje Bakua da Srbija bude izabrana za organizatora specijalizovane izložbe EXPO2027.

Zahvalan ministru Babajevu na poseti, iskrenom razgovoru i prijateljskom pristupu. Srbija i Azerbejdžan dele iste vrednosti, stabilnost, poverenje i posvećenost zajedničkom napretku. Uveren sam da će naše zemlje nastaviti da razvijaju odnose u duhu iskrenog prijateljstva i strateškog partnerstva - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM