VUČIĆ O BLOKADERIMA: NJima ne ostaje ništa sem jednog rešenja

В. Н.

23. 10. 2025. u 21:14

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na RTS gde govori o svim najaktuelnijim temema.

ВУЧИЋ О БЛОКАДЕРИМА: Њима не остаје ништа сем једног решења

Foto: Printscreen

- Jel vi razumete, neko je pucao iz vatrenog oružja na čoveka, ceo dan to relativizujete, svi. Hoćete da vam pokažem šta kaže novinar RTS-a, glavni dopinsik iz Pankčeva:

-Kada kažete da nema dalje, da li posotji još neka država svetu da se neki predsednik obraća naciji zbog samospaljivanja.

-Kaže, u kojim neki plaćeni ljudi blokiraju mesec dana centar Beorgada. Ne, nego si ti plaćen, ne da budeš profesiconalac, nego lažov. Na stranu što je nepismen, to je sramota.

-Niko u ovom svinjcu normalno ne prilazi. A nije svinjac na fakultetima? Taj čovek je pogođen metkom, jer je pitao "treba li vam nešto, gospodine". Ovo su stvari koje su vam donosile veliko zlo. Dodovoravanje onima drugima. Njima danas ne ostaje ništa sem jednog rešenja, o kome neću da govorim. Sve drugo, propalo je.

