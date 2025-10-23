VUČIĆ O BLOKADERIMA: NJima ne ostaje ništa sem jednog rešenja
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na RTS gde govori o svim najaktuelnijim temema.
- Jel vi razumete, neko je pucao iz vatrenog oružja na čoveka, ceo dan to relativizujete, svi. Hoćete da vam pokažem šta kaže novinar RTS-a, glavni dopinsik iz Pankčeva:
-Kada kažete da nema dalje, da li posotji još neka država svetu da se neki predsednik obraća naciji zbog samospaljivanja.
-Kaže, u kojim neki plaćeni ljudi blokiraju mesec dana centar Beorgada. Ne, nego si ti plaćen, ne da budeš profesiconalac, nego lažov. Na stranu što je nepismen, to je sramota.
-Niko u ovom svinjcu normalno ne prilazi. A nije svinjac na fakultetima? Taj čovek je pogođen metkom, jer je pitao "treba li vam nešto, gospodine". Ovo su stvari koje su vam donosile veliko zlo. Dodovoravanje onima drugima. Njima danas ne ostaje ništa sem jednog rešenja, o kome neću da govorim. Sve drugo, propalo je.
Preporučujemo
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)