ŠEŠELJ "GAZI" VOĐU ALBANSKIH SEPARATISTA NA RADIKALSKI NAČIN: Kurti je klinički lud, dozlogrdio je i Albancima
PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj istakao je danas za TV Pink da je albanska mafija formirana mnogo pre Aljbina Kurtija.
- Govorili su mi ranije da je albanska mafija opasna... Pričali su mi Srbi iz Njujorka. Albanci su za sitne pare kupovali neke stanove, gde su ljudi živeli. Afro-amerikanci su se šegačili, niko nije hteo da plaća, i onda su šiptarski mafijaši oteli, skuvali jedno dete i poslali ga roditeljima. Toliko je strah zavladao, da su oni onda masovno plaćali stanarine, ili se selili... To je bilo 1989. godine. Od tada na ovamo, albanska mafija je samo jačala. Bila je srodna sicilijanskoj. Oni i danas imaju plemensku strukturu, vođe Fisova vode glavnu reč. Nisu se oni modernizovali. To je sve opasnije, i ne libe se zločina. Albanci kojima je suđeno u Hagu, su oslobođeni. Haradinaj, Limaj... Direktni izvršioci su osuđeni. Njima se sudilo protiv Albanaca. Smetali su im... Rugola je imao isto paravojnu organizaciju, naša policija ga je čuvala sve vreme bombardovanja, i onda je došao na razgovor sa miloševićem, i onda je otišao u Italiju. I sada kada Albancima sude, sada im sude za zločine nad Albancima. Ima i zločina nad Srbima, a to je teže dokazati - kaže Šešelj.
Kurti je klinički lud čovek. On nanosi ogromnu štetu Srbima, a naneće je i Albancima. I njima je dozlogrdilo, govori Šešelj.
- Videli smo da su Amerikanci odustali od Brnovića. Sve je siptomatično... Ne znam šta je konkretno, čuo sam razne glasine... Neću da širim lažne vesti. Ja to ne volim, volim proverene informacije - dodao je Šešelj.
Preporučujemo
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu
15. 10. 2025. u 19:25
PREFINjENA IGRA: Šešelj nikad jasniji
18. 10. 2025. u 18:40
KOLIKO JE ŠEŠELj STUDIRAO? Ovo je prava istina
13. 10. 2025. u 15:48
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)