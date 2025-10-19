Politika

ŠEŠELJ "GAZI" VOĐU ALBANSKIH SEPARATISTA NA RADIKALSKI NAČIN: Kurti je klinički lud, dozlogrdio je i Albancima

Novosti online

19. 10. 2025. u 16:08

PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj istakao je danas za TV Pink da je albanska mafija formirana mnogo pre Aljbina Kurtija.

- Govorili su mi ranije da je albanska mafija opasna... Pričali su mi Srbi iz Njujorka. Albanci su za sitne pare kupovali neke stanove, gde su ljudi živeli. Afro-amerikanci su se šegačili, niko nije hteo da plaća, i onda su šiptarski mafijaši oteli, skuvali jedno dete i poslali ga roditeljima. Toliko je strah zavladao, da su oni onda masovno plaćali stanarine, ili se selili... To je bilo 1989. godine. Od tada na ovamo, albanska mafija je samo jačala. Bila je srodna sicilijanskoj. Oni i danas imaju plemensku strukturu, vođe Fisova vode glavnu reč. Nisu se oni modernizovali. To je sve opasnije, i ne libe se zločina. Albanci kojima je suđeno u Hagu, su oslobođeni. Haradinaj, Limaj... Direktni izvršioci su osuđeni. Njima se sudilo protiv Albanaca. Smetali su im... Rugola je imao isto paravojnu organizaciju, naša policija ga je čuvala sve vreme bombardovanja, i onda je došao na razgovor sa miloševićem, i onda je otišao u Italiju. I sada kada Albancima sude, sada im sude za zločine nad Albancima. Ima i zločina nad Srbima, a to je teže dokazati - kaže Šešelj.

Kurti je klinički lud čovek. On nanosi ogromnu štetu Srbima, a naneće je i Albancima. I njima je dozlogrdilo, govori Šešelj.

- Videli smo da su Amerikanci odustali od Brnovića. Sve je siptomatično... Ne znam šta je konkretno, čuo sam razne glasine... Neću da širim lažne vesti. Ja to ne volim, volim proverene informacije - dodao je Šešelj.

